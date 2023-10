Un posto al sole | anticipazioni 17 ottobre | Viola pensierosa | Clara chiude con Eduardo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Martedì 172023, su Rai Tre, altro imperdibile appuntamento con la soap Unal, che ogni settimana tiene incollati al video milioni di spettatori. La nuova puntata dello sceneggiato targato Rai Tre, vedrà i riflettori puntati ancora una volta suche continuerà a far fatica a trovare il giusto equilibrio nel suo ménage familiare. Scopriamo qualche spoiler in più sulla nuova puntata di Upas. Unal17Nella messa in onda di Unal, che andrà in onda in prima visione assoluta martedì 172023, i riflettori saranno puntati suche farà fatica a trovare un equilibrio nel suo ménage familiare. ...