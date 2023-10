Ultime Notizie Roma del 16-10-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno un’altra notte di bombardamenti su Gaza attacchi dell’Esercito Italiano al confine con il Libano contro postazioni di ebola mentre prosegue l’esodo dei civili palestinesi almeno mezzo milioni di persone ha lasciato la zona nord della striscia da venerdì secondo fonti della Difesa israeliane che bello nulla stima degli sfollati diretti a sud più di un milione di palestinesi il sugo di Gaza sta lottando per accogliere l’afflusso di persone i rifugi sono sovraccariche l’aria soffre di carenza di cibo acqua e carburante il presidente statunitense Joe biden lancia un avvertimento a Netanyahu reputando un grave errore L’occupazione di Gaza Cappella di Israele anche dal segretario ONU Antonio guterres per fornire accesso rapido senza ostacoli agadah per rilasciare immediatamente gli ortaggi ...