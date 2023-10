Ultime Notizie Roma del 16-10-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione di Stati Uniti devono essere ritenuti responsabili per i crimini del regime sionista dal momento che hanno sostenuto il regime con tutte le potere controllare azione palestinese lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano una sfera e Cavani Aggiungendo che qualunque paese Sono stanca Israele condivide lo stesso tipo di responsabilità a livello internazionale Oggi siamo l’ipocrisia di falsi difensore dei diritti umani riguarda Gazzi in modo più chiaro che mai ha sottolineato Il funzionario della Repubblica islamica come riporta Mary Aggiungendo che diranno in quanto paese responsabile impegnato sostiene i diritti dei palestinesi il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio via libera dunque la ...