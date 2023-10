Ultime Notizie Roma del 16-10-2023 ore 11 | 10

(Di lunedì 16 ottobre 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco vita in studio l’occupazione israeliana della striscia di Gaza Sarebbe un grosso errore a dirlo al presidente statunitense Joe biden è che nelle scorse ore ha rilasciato un’intervista al programma TV americano 60 minuti della CDS massa e gli elementi estremi via maestra ha spiegato biden non rappresentano tutto il popolo palestinese il numero uno della Casa Bianca ha fatto una distinzione tra la necessità di Mazza e quella di tracciare una strada verso uno stato palestinese ha aggiunto che a suo parere lo stato ebraico capisca che una parte significativa del Popolo palestinese non condivide le opinioni via masse di Bollate Tuttavia ribadito biden probabilmente in questo momento Israele non ha alcuna intenzione di fermare la sua invasione di Gaza né tantomeno di sostenere un ...

Per restare aggiornato sullesegui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 Continua a leggere su Tg. La7.it - Due arresti e un ...

Netanyahu nega accordo per cessate il fuoco per aiuti a Gaza. LIVE Sky Tg24

Guerra Israele-Hamas, razzi sul Libano, colpita base Unifil Sky Tg24

Kyle Sandilands and Jackie 'O' Henderson are reportedly preparing to sign a new lucrative deal with their Australian Radio Network (ARN) bosses.The radio duo are set to earn a combined $200million ...The Kent State Flashes tried to catch Eastern Michigan sleeping on the opening kickoff, and their plan immediately backfired in the worst way possible.