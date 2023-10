Ultime Notizie Roma del 16-10-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023)dailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la trama di Israele prosegui con nuovi Raid Gaza e altre vittime tra i civili l’ONU prevede che entro 24 ore le riserve di energia degli ospedali di tutta la striscia finiranno il presidente americano Joe biden Avvisa lo stato ebraico L’occupazione di Gaza Sarebbe un grosso errore il presidente della madre in un colloquio con il presidente venezuelano Maduro attacca ma non rappresentano il popolo palestinese l’esercito italiano colpisce anche le strutture militari in Libano è proprio in Libano nessun ragazzo probabilmente lanciato per errore da hitball ha colpito il quartiere generale del contingente ONU senza provocare vittime il valico di frontiera di rafah Egitto sarà aperto per gli aiuti umanitari nella striscia come chiedeva l’Egitto per sbloccare l’uscita di ...