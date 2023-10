Leggi su velvetmag

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le proposte della Cina per superare la guerra inpotrebbero costituire laper una soluzione pacifica del conflitto. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, una intervista rilasciata a China Media Corporation. “Conosciamo naturalmente le proposte dei nostri amici cinesi e le apprezziamo” ha dichiarato. “Credo che siano abbastanza realistiche, in ogni caso potrebbero essere laper accordi di“. I tentativi di Washington di trascinare Kiev nella NATO hanno aggravato il conflitto in, continua ad affermare. Le ostilità nel Donbass sono cominciate dopo il “colpo di Stato del 2014 in, mentre il regime di Kiev ha rifiutato di ...