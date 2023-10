Ucraina | Putin | La proposta della Cina può essere la base per un accordo di pace | Bombe russe nel Donetsk

'Potrebbero gettare le basi per un accordo'

Putin: "L'esercito migliora le sue posizioni al fronte" Sky Tg24

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | L’annuncio di Putin: «Le nostre posizioni al fronte stanno migliorando» Corriere della Sera

Le proposte di pace avanzate da Pechino per l'Ucraina all'inizio di quest'anno sono realistiche e potrebbero gettare le basi per un accordo: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un'inte ...Così il presidente statunitense che nella notte italiana ha parlato al programma tv “60 minutes”. Cessate il fuoco “Israele deve rispondere. Devono attaccare Hamas”. Ma specifica: “Gli elementi estre ...