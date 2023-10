Ucraina | Mattarella | ' delitto usare cibo e acqua come strumenti di guerra' **

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Lacontribuisce ad accrescere l'instabilità in vaste aree del mondo e, prevalentemente nei Paesi più vulnerabili, a diffondere insicurezza alimentare e scarsità di beni essenziali. La scellerata decisione di Mosca del luglio scorso di uscire dall'accordo sul grano peggiora ulteriormente questo scenario. È untrasformareindi conflitto. Al contrario, sono testimonianza della indivisibilità del destino dell'umanità.". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla Giornata mondiale dell'Alimentazione organizzata a Roma dalla Fao. "Il diritto ale all'-ha aggiunto il Capo dello Stato- sono iscritti dentro un più ampio diritto alla vita, e ...

... " Non si versi altro sangue innocente, nè in Terra Santa, nè ino in qualsiasi altro luogo ... Domani alle 19 la commemorazione al Portico D'Ottavia con il Presidente, preceduta dalla ...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "La fame è causa concorrente o scatenante di violenze e anche di guerre, e contrastarla è una preziosa opera di pace. È un compito difficile e complesso, che richiede consa ...