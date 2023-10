Ucraina | bombe russe nel Donetsk - Putin | Impossibile una guerra tra potenze nucleari

16 ott 06:03russe nel Donetsk, uccisa una donna I bombardamenti russi nella regione di Donetsk hanno ... Lo hanno riferito le autorità militari dell'meridionale. Due nuove fregate russe ...

Bombe sulle case e militari nella distilleria: Avdiivka, la nuova Mariupol Avvenire

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Fatica la controffensiva ... la Repubblica

Il Donetsk è ancora teatro di bombe e morte in Ucraina. Un bambino e una donna le ultime vittime, con scambio di accuse tra Mosca e Kiev. Intanto, secondo gli ucraini, la Russia ha schierato due nuove ...- Emerge che il figlio di Iolanda Apostolico, la giudice delle sentenze sui centri per migranti, quella che era in piazza contro Salvini, è stato imputato a suo tempo per resistenza a pubblico ...