“Ucciso il capo dell’intelligence di Hamas” Gaza al collasso

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nessuna svolta diplomatica in vista per fermare la guerra in Medio Oriente, mentre si fa ogni ora più drammatica la situazione umanitaria a. L’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha fatto sapere che a“non ci sono abbastanza sacchi per i cadaveri”, che l’accesso all’acqua potabile è limitato e che più di un milione di persone sono state sfollate. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha avvertito che restano solo “24 ore di acqua, elettricità e carburante” nella Striscia prima che si verifichi “una vera catastrofe”. Il bilancio delle vittime sale ancora Secondo fonti dell’Autorità palestinese, sono almeno 2800 i palestinesi uccisi e quasi 10 mila i feriti dall’inizio dei raid israeliani successivi al 7 ottobre. A dieci giorni dall’attacco diche ha causato la morte ...