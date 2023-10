Uccisa dal marito con 15 coltellate | il giallo del braccialetto elettronico | l’allarme è scattato quando era già in casa

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Era stato denunciato dopo quasi 20 anni di violenze. Nonostante il divieto di avvicinamento, è riuscito comunque a introdursi nell’abitazione della moglie, uccidendola con 15. Un femminicidio, quello di Concetta Marruocco, che ha aperto numerosi interrogativi sulle misure per difendere le vittime di violenza. Nel caso dell’infermiera di 53 anni, sarebbe dovuto bastare ilper far rispettare il divieto di avvicinamento a meno di 200 metri. Ma l’obbligo non è servito a nulla: dei due dispositivi che avrebbero dovuto avvertire la donna e la figlia di 16 anni se ne sarebbe attivato solo uno,l’uomo si era già introdotto in. Dopo l’arresto, Franco Panariello indossava ancora ilalla caviglia. Per gli inquirenti rimangono quindi le ...