Uccide un bambino e ferisce una donna nell’Illinois | perché musulmani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un uomo di 71 anni ha pugnalato a morte une ferito gravemente unanella periferia meridionale di Plainfield, Illinois,. Lo fa sapere l’ufficio dello sceriffo della contea di Will secondo quanto riportano i media Usa. Ladi 32 anni ieri mattina ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, dicendo che il suo padrone di casa l’aveva aggredita con un coltello. Gli agenti della contea di Will e gli agenti del dipartimento di polizia di Plainfield sono arrivati sul posto e hanno trovato l’uomo di 71 anni, Joseph M. Czuba, seduto a terra, vicino al vialetto della casa. Aveva un taglio sulla fronte ed è stato poi trasportato in un ospedale locale. Gli agenti hanno poi trovato due vittime, unadi 32 anni e undi 6 anni, ...