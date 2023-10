Uccide a coltellate un bambino di sei anni e ferisce la madre | ' Siete musulmani!'

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Orrore in Illinois, dove un 71enne - Joseph Czuba - ha ucciso aun ragazzino di 6e ferito la. Entrambi vivevano nell'appartamento di proprietà dell'uomo, ed erano di origine ...

Sulla scena, gli agenti hanno trovato il sospettato di 71 anni seduto a terra vicino al vialetto di casa e all'interno hanno trovato il bimbo e la donna, ciascuno con oltre una dozzina di...

Illinois, un uomo uccide a coltellate un bambino di 6 anni e ferisce la madre perché musulmani RaiNews

Usa, uccide un bambino a coltellate e ferisce la madre perché musulmani la Repubblica

L'alert, nella notte in cui Franco Panariello ha ucciso la moglie Concetta Marruocco, è arrivato ai Carabinieri, ma quando era troppo tardi ...“ You Muslims must die !” (“Voi musulmani dovete morire”). Il 71enne Joseph Czuba si è presentato così alla porta di casa della sua inquilina, una donna palestinese-americana, tentando di strangolarla ...