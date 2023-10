(Di lunedì 16 ottobre 2023) "Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nostre possibilità" ROMA - "Questa è unadiversa dalle altre, è una squadra forte con giocatori di talento soprattutto da metà campo in su mentre dietro qualche difficoltà ce l'hanno. Sarà una partita dura, da giocare al massimo delle nost

Ct:. Norvegia U21, la probabile formazione. Sponda ospite, la Norvegia di Jalland potrebbe ... La gara più lontana è datata 2004, dove gli azzurrini riuscirono aper 2 - 0. In seguito, ...

U.21, Nunziata "Vincere con la Norvegia è fondamentale" Agenzia ... Italpress

Bari: la scommessa Marino si può vincere Tuttosport

A Il Secolo XIX, l'ex attaccante Fabio Bazzani ha espresso il suo pensiero sulla corsa alla promozione in massima serie: "La Serie B ci ha insegnato che aspetta tutti e che non è mai finita. Le tre ...(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Acque agitate anche nell'Italia Under 21. Mentre la Nazionale maggiore è stata colpita dal coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nell'inchiesta sulle scommesse, ...