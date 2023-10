Twitch | storie disponibili col nuovo aggiornamento

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 16 ottobre 2023)annuncia la nuova sezioneper gli streamer e gli utenti della piattaforma Annunciata alCon di Parigi, la nuova sezione dedicata allefunzionerà esattamente come i social network. Questa feature permetterà ai content creator di restare in contatto con le loro community anche quando non sono in diretta live. La nuova sezione dedicata allediapparirà in alto alla pagina Segui. Al momento crearesarà possibile solo per gli streamer e affiliati che hanno fatto una live in streaming almeno una volta negli ultimi 30 giorni.: cosa sarà possibile fare con leNellesi possono pubblicare immagini, clip video tagliate dalle live,con ...