Tuttosport – i nomi sulla lista di Marotta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 2023-10-16 09:31:05 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: MILANO – Da Roberto Mancini a Luciano Spalletti, passando per Antonio Conte e Simone Inzaghi. C’è un filo che lega questi allenatori: intanto hanno allenato tutti l’Inter e tre di essi hanno anche guidato la nazionale azzurra. Mancini e Spalletti, da due anni a questa parte, stanno però sfruttando alla grande il lavoro di Inzaghi con i giocatori italiani. Sabato sera a Bari contro Malta, infatti, per l’ennesima volta negli ultimi mesi, la nazionale azzurra era piena di interisti: quattro nell’undici titolare – Darmian, Bastoni, Dimarco e Barella – più Acerbi e Frattesi in panchina, con il secondo entrato e ancora in gol. È dunque sempre Ital-Inter, in nazionale, come in nerazzurro, perché gli italiani nell’Inter non solo ci sono, ma giocano, anche visto che sono quattro quelli fissi nell’undici “tipo” di Inzaghi, con ...