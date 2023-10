Tutti in cerchio | poi l' urlo | calcioscommesse | l' orgoglio italiano di Gigi Buffon

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Luciano Spalletti sta preparando diversi cambi rispetto all'undici iniziale che ha battuto Malta sabato scorso. A Wembley l'Italia ritroverà l'Inghilterra, sperando di riuscire a fare risultato: sarebbe importante per la classifica ma soprattutto per il morale. Dopo la vittoria dell'Europeo proprio ai danni degli inglesi, per gli azzurri è andato tutto in malora: la qualificazione al Mondiale è stata mancata, Roberto Mancini se n'è andato in Arabia Saudita e ora c'è lo scandaloa mettere fuorigioco Tonali e Zaniolo. Il momento è particolare, lo sanno bene Spalletti e i suoi collaboratori. Nelle difficoltà storicamente la nostra Nazionale si è però sempre esaltata. Nel video diffuso sui social dei preparativi in vista del big match di Wembley c'è un'immagine molto significativa, che vede protagonista Gianluigi. Da capo ...