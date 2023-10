Tutta la barbarie islamica al rave in Israele | tra gli ostaggi di Hamas anche questa disabile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tra gli oltre 120ditenuti da una settimana nella Striscia di Gaza c'èuna ragazzadi 17 anni. Non può camminare, non può parlare e deve essere alimentata con un sondino dalla sua famiglia. Si chiama Rut Perez, è affetta da distrofia muscolare ed è stata presa ino dai miliziani durante il Supernova, il festival musicale Goa in cuiha ucciso più di 260 persone la mattina del 7 ottobre. Stessa sorte che è toccata a suo padre. La sorella, Yamit, ha lanciato un appello urgente sui social media affinché chiunque abbia informazioni sulla coppia si metta in contatto con lei, ed ha imploratodi permettere al padre di prendersi cura di Rut, sperando che siano ancora vivi. Il portavoce di, Abu Obeida, ha ...