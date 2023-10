“Tutta colpa del rancore di De Laurentiis” | l’attacco sorprende tutti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La situazione del Napoli continua a preoccupare. Arriva un nuovo attacco nei confronti di Aurelio De. Sta per iniziare la settimana che porta alla delicata sfida tra Hellas Verona e Napoli. I ragazzi di Rudi Garcìa sfideranno gli scaligeri allo Stadio Bentegodi sabato pomeriggio alle ore 15. Il tecnico francese sta attraversando il momento più complicato da quando siede sulla panchina azzurri. Dopo le prestazioni molto convincenti contro Udinese, Lecce e Real Madrid, è arrivata una bruttissima battuta d’arresto contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il Napoli visto contro la Viola assomiglia spaventosamente quello visto a inizio stagione contro la Lazio. Gli azzurri hanno giocato una partita senza idee offensive, sbagliando i tempi di uscita in pressing e perdendo dunque in compattezza difensiva. Dopo la partita per per 3-1 contro la Fiorentina il popolo ...