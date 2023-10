Turchia | Montella | «Contento di aver raggiunto la qualificazione»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le parole di Vincenco, ct della, dopo la matematicadei turchi agli Europei Dopo la vittoria contro la Lettonia, lahalamatematica per i prossimi europei. Di seguito le parole del ct Vincenzo. «Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei giocatori e del modo in cui hanno giocato. E voglio anche dire questo: sono un po’ orgoglioso anche di me stesso. Sono il primo allenatore straniero a qualificarsi agli Europei con la nazionale turca. Sono moltodistasera lacon questa vittoria. Sono forse l’allenatore più felice del mondo in questo momento. Ora godiamoci questo momento ma ...