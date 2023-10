(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) -presentano un nuovo capitolo della partnership avviata nel 2023 con un duplice obiettivo: sensibilizzare i clienti sull'importanza della prevenzione e coinvolgerli nel supporto dellasul cancro.- informa una nota - è oggi il primo retail ina sviluppare 12 referenze a marchio, in collaborazione con gli esperti in nutrizione di; le referenze, inserite nella linea Welles già sviluppata dal brand in un'ottica di "mangiar sano senza rinunciare al gusto", sono ispirate a principi quali la riduzione di sale e zucchero, l'aumento dell'apporto di fibre, la semplicità delle ricette, realizzate con pochi ingredienti, per contribuire a costruire un'alimentazione varia ed equilibrata. La ...

I prodotti saranno presenti dal 26 ottobre negli oltre 440 punti venditadi tutta Italia, sempre nell'ottica della qualità e della convenienza per cui il brand è conosciuto. "La partnership con ...

Tumori, Penny Italia e Fondazione Airc insieme per la ricerca Adnkronos

"Fondazione Airc è il primo polo privato di finanziamento della ricerca oncologica in Italia ed è impegnata a informare e sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione - dichiara ...