Truffe del finto nipote agli anziani | 5 arresti a Napoli

Le indagini hanno permesso di accertare l'esistenza di un gruppo criminale - dal maggio2020 fino all'estate2021 - dedito alla consumazione diai danni di anziani, con la tecnica"...

Truffe del finto nipote, call center per contattare gli anziani: 5 in ... Fanpage.it

Truffe del "finto nipote" nel salernitano: scattano cinque arresti, uno è ricercato SalernoToday

Quali sono i migliori ristoranti d'Italia Gambero Rosso ha stilato la guida «Ristoranti d’Italia 2024»: sono 324 infatti le nuove insegne recensite, per un totale di ...Accendere un nuovo iPhone e scoprire che non ha l'ultima versione di software è fastidioso, Apple prepara un dispositivo per risolvere questo problema.