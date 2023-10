Trovato morto Prieto Lopez | 18enne calciatore del Cordoba

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il mondo del calcio è in lutto per la morte a soli 18 anni di Alvaro, giocatore delFc, club della Primera Divisiòn, la Serie C spagnola. Ad annunciare la triste notizia del ritrovamento del cadavere la Polizia spagnola. Ilha espresso il proprio cordoglio sui suoi canali social. Il ragazzo era scomparso giovedì scorso nei pressi della stazione Santa Juste di Siviglia, dove il corpo è stato ritra due vagoni di un treno. Secondo quanto riporta ‘Marca’,era stato visto l’ultima volta vicino alla stazione intento a prendere un treno per tornare adopo una notte passata a Siviglia con un amico. Il telefono cellulare scarico non gli avrebbe permesso di prendere il biglietto e fare ...

Al momento gli inquirenti propenderebbero sull'ipotesi di morte accidentale: sul corpo, infatti, non è stato trovato nessun segno evidente di violenza e gli investigatori ipotizzano che il decesso ...