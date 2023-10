Trieste All’Orazio Bobbio ritorna il Teatro a Leggio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 16 ottobre 2023) A partire dal 23 ottobre e fino all’8 aprile, sempre di lunedì alle ore 18,il “”, la rassegna organizzata dall’Associazione Amici della Contrada che si tiene regolarmente da 25 anni, alOrazio. La nuova stagione propone autori di chiara fama del Novecento, italiani e stranieri, nell’intento di trovare il consueto connubio tra dramma e commedia, tra titoli noti e altri meno conosciuti, ma che proprio per questo rappresentano per noi una sfida. Tra gli interpreti, molti attori della compagnia della Contrada ma anche giovani di talento e graditi ritorni, in primis la beniamina di casa Ariella Reggio, ma anche le neo Presidente degli Amici della Contrada Elke Burul, Daniela Gattorno, Valentino Pagliei, Adriano Giraldi, Enza De Rose, Giacomo Segulia, Zoe Pernici e ...