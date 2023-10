Triathlon | i convocati dell’Italia per le ultime tre tappe stagionali della World Cup

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Archiviato lo splendido fine settimana che ha portato le vittorie inCup di Bianca Seregni a Chengdu ed Alice Betto a Brasilia, entrambe su distanza olimpica, l’Italia delsi prepara alledell’annata, con tre eventi in programma dopo la cancellazione delle gare di Montevideo, in Uruguay, su distanza olimpica, che avrebbero dovuto chiudere la stagione 2023 del circuito. Si prosegue sabato prossimo, 21 ottobre, a Tongyeong, in Corea del Sud, dove si gareggerà su distanza sprint, con un solo azzurro al via, ovvero Nicola Azzano, costretto al ritiro a Brasilia e voglioso di rivalsa. La gara successiva si terrà sabato 28 ottobre a Miyazaki, in Giappone, dove si tornerà in gara su distanza olimpica, con la Nazionale azzurra che schiererà Nicola Azzano, Gianluca Pozzatti, Ilaria Zane, Bianca ...