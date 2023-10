Treviglio | il bergamasco Bena nuovo capo della Polizia | “Priorità a baby gang e violenza sulle donne”

(Di lunedì 16 ottobre 2023). È ilDanieleilcommissariodel commissariato di. Nato a Trescore Balneario 53 anni fa,ha sempre saputo di voler intraprendere la carriera in divisa e a 19 anni non ha perso tempo, iscrivendosi al concorso per entrare in: “Ho deciso di fare questo lavoro – ha spiegato – affascinato da una professione dal così forte significato sociale, ma anche spinto dal sacrificio di tante persone appartenenti alle forze dell’ordine e alla magistratura che negli anni Ottanta si sono impegnate nella lotta al terrorismo e alla mafia. Soprattutto le vittime, testimoni immortali dell’importanzadifesaCostituzione e delle istituzioni, diventarono per i giovani di ...

Un giovane originario di Alghero, Christian Chessa, residente a Mozzanica, nel, è morto per le gravi ferite riportate in seguito ad un violento incidente stradale ...di, in ...

Il Volley Bergamo 1991 stecca la prima a Treviglio: colpo di Vallefoglia al PalaFacchetti BergamoNews.it

Cosa fare nella Bassa Bergamasca nel weekend: gli eventi dal 13 al 15 ottobre Prima Treviglio

Le rossoblù dominano il primo set, ma punto a punto non hanno la freddezza per chiudere gli altri tre. Inizio difficoltoso nella nuova casa, davanti a ...Successo del trentino Marco Andreaus nella 84sima Coppa San Vito svoltasi a San Vito al Tagliamento. L'under 23 del Cycling Team Friuli, al quarto centro in stagione, si è imposto davanti a Matteo ...