Tre vittorie in tre incontri | il Tennis Giotto supera il Ronchiverdi in A2

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Questa vittoria consolida il primato delche domenica 22 ottobre sfiderà l’Sc Sassuolo Terza vittoria consecutiva per ilin serie A2. La prima squadra maschile del circolo aretino ha espugnato il delicato campo deldi Torino con il punteggio di 4-2 e, forte di tre successi in tre, ha consolidato il primo posto nella classifica del proprio girone. Tra i protagonisti della formazione capitanata da Alessandro Caneschi sono rientrati i ragazzi cresciuti nel settore giovanile delche, alla prima esperienza in A2, hanno dimostrato la loro preparazione e il loro carattere anche nel secondo più importante campionato nazionale, risultando decisivi per l’esito finale del match. Il primo punto ...