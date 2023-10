Tratta di esseri umani e sfruttamento | i lavoratori migranti di Amazon in Arabia Saudita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha iniziato a operare innel 2020. Un anno dopo, in un’analisi dei rischi, ha rilevato che la situazione del lavoro, lì, era problematica. Dunque,sapeva. Sapeva almeno parte delle cose che un rapporto di Amnesty International ha rivelato alcuni giorni fa. Del resto, iimpiegati presso i suoi magazzini di Riad e Gedda, quelle cose, le denunciavano. Quali cose? In sintesi:stranieri forniti da agenzie esterne privati dei salari, costretti a vivere in condizioni terribili e ostacolati nel cercare un’occupazione alternativa o nel lasciare il paese. Il rapporto si basa sulle informazioni raccolte da 22 uomini provenienti dal Nepal, assunti da due fornitori esterni di manodopera: Abdullah Fahad Al-Mutairi Support Services Co. (Al-Mutairi) e ...