Trasformazione digitale | ecco perché le piccole e medie imprese non devono restare indietro – Il commento

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il momento che le aziende italiane stanno attraversando è senza dubbio caratterizzato da una complessità straordinaria e richiede una particolare attenzione sia da parte delle istituzioni che delle associazioni imprenditoriali. Il rallentamento dell’inflazione è un fatto positivo ma le sue conseguenze si fanno ancora sentire. L’aumento dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea (Bce) mira principalmente a controllare l’aumento dei prezzi per i consumatori ma potrebbe avere un impatto diretto a breve termine sui costi di finanziamento delle, con il rischio di limitare l’accesso al credito. Un elemento che genera forte preoccupazione per le aziende. La transizione verso un’economia più sostenibile richiede investimenti significativi in tutte le fasi della catena di produzione, oltre a una crescente necessità di competenze adeguate per ...