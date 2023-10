Tragedia per Naldo | ex difensore di Udinese e Bologna | morto il figlio di 4 anni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il piccolo Davi,del giocatore, era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto il mese scorso. Dopo aver lottato per settimane, si è spento nel reparto di terapia intensiva

Trincia annuncia sui social che stanno 'lavorando a una grossa indagineuna lunga serie podcast: il disastro dell'Hotel Rigopiano'. 'Stiamo registrando interviste, studiando tonnellate di ...

Tragedia per Naldo (ex Bologna e Udinese): muore il figlio di 4 anni Eurosport IT

Tragedia per l'ex Udinese Naldo: morto il figlio di 4 anni Udinese Blog

Purtroppo la notizia che arriva dal mondo del basket ha il sapore della tragedia. La lotta in campo, il sogno di arrivare sempre più in alto, proprio come quando si salta per andare a canestro. Poi la ...Il piccolo Davi, figlio del giocatore, era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto il mese scorso. Dopo aver lottato per settimane, si è spento nel reparto di terapia intensiva ...