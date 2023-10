Traffico Roma del 16-10-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazione Studio Stefano Baiocchi sul Raccordo Anulare ora code perintenso in carreggiata interna a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo la sempre in interna risolto l’incidente già segnalato poco prima della Laurentina in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti con code perintenso a partire dal bivio con la roba più vicino sino alla Tuscolana in tangenziale ancora incolonnamenti dalla galleria Giovanni XXIII sino alla Salaria in direzione San Giovanni al centrocongestionato sul lungotevere da Ponte Mazzini a Ponte Margherita stessa situazione in via della Pineta Sacchetti da Monte Mario a gemelli è lungo via Anastasio II all’Eur la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Cristoforo Colombo all’altezza del Laghetto con le ...