Traffico Roma del 16-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi cominciamo dal raccordo anulare difficoltà in carreggiata interna Dopo un incidente provoca incolonnamenti a partire dalla Bufalotta sino al bivio con laL’Aquila sempre in internet incidente e lunghe code dalla via Tuscolana alla via Laurentina in direzione quindi Aurelia in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti permolto intenso a partire dal bivio con laFiumicino sino alla Tuscolana in tangenziale incolonnamenti dalla galleria Giovanni XXIII sino a Salaria in direzione quindi di San Giovanni nell’estrema periferia Nord abbraccio Niente abbiamo quasi per lavori nelle due direzioni tra via di Tragliatella il bivio per Cesano al centrocongestionato sul lungotevere da Ponte Mazzini a Ponte ...