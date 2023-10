Traffico Roma del 16-10-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto aNordin coda sulla via Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone nelle due direzioni anche per la presenza di un incidente avvenuto in prossimità di via volusiarallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata interna Traduci the Bufalotta e Nomentana altri rallentamenti tra Casilina e abbia coda persu via del Foro Italico tra Corso di Francia l’uscita di via Salaria direzione San Giovanni sulla tangenziale rallentamenti tra l’uscita via Tiburtina via Salaria direzione Stadio Olimpico in centroin coda sul lungotevere tra Ponte Vittorio Emanuele II e Ponte Regina Margherita in direzione Flaminio trafficata via Nomentana 3 Il raccordo è Viale Kant e nelle due direzioni in viale del Muro Torto ...