Traffico Roma del 16-10-2023 ore 09 | 30

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare sulla carreggiata internain coda per incidente tra l’uscita e Casilina e abbia sempre lungo la carreggiata internauscita Bufalotta e Tiburtina sullaFiumicino Siete in coda per incidente tra Ponte Galeria all’ingresso con il raccordo anulare e sul raccordo code fino all’uscita Pontina trafficata alla via Cristoforo Colomboin coda tra Casal Palocco e via di Malafede al centro oin coda sul lungotevere tra ponte Sublicio e ponte Garibaldi a causa di un incidente avvenuto in prossimità di Ponte Garibaldi direzione Flaminio sul tratto Urbano della A24 pertra il raccordo è la tangenziale è sulla stessa tangenziale rallentamenti e code per ...