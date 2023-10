Traffico Roma del 16-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023) LuceverdeBen ritrovati l’ascolto aNordin coda sulla via Flaminia tra Labaro e due punti ed anche sulla Salaria tra Villa Spada e l’ingresso con la tangenziale sul tratto Urbano della A24 code pertra il raccordo anulare e la tangenziale è sulla stessa tangenziale rallentamenti e code pertra l’uscita di via Tiburtina via Salaria direzione Stadio Olimpico trafficato viale del Muro Torto viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio In quest’ultima direzionerallentato sullaFiumicino tra il raccordo è il ponte della Magliana trafficata alla via Cristoforo Colombo con ilin coda tra Casal Palocco e via di Malafede sulla via Pontina si rallenta tra Spinaceto e via Cristoforo Colombo e a seguire ...