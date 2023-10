Tour of Guangxi 2023 | Juan Sebastian Molano a segno nella quinta tappa 4° Milan e 8° Viviani

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Calato il sipario sulladelof. Sulle strade asiatiche la vittoria dellafrazione da Liuzhou a Guilin di 209,6 km è andata al colombiano. Il corridore della UAE Team Emirates è riuscito a spuntare in rimonta in un arrivo allo sprint davanti all’olandese Olav Kooij (Jumbo-Visma) e al danese Tobias Lund Andresen (Team dsm – firmenich). Unache non prevedeva un percorso troppo impegnativo e in cui gli specialisti degli arrivi in volata sono riusciti a esprimersi. In quarta posizione ha terminato Jonathan(Bahrain-Victorious), partito da lontano e non in grado di recuperare terreno rispetto ai rivali. Una top-10...