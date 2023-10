Torino | dubbi su Milinkovic-Savic | i granata si guardano intorno

(Di lunedì 16 ottobre 2023)non dà sicurezze tra i pali: la dirigenzaavrebbe iniziato a guardarsiper trovare un sostituto In casasi sta ragionando su. Il portiere serbo, come riportato da Tuttosport, non darebbe alla squadra quella sicurezza che si richiede al suo ruolo e dopo il derby ci sarebbe stato un vertice tra dirigenza e staff tecnico. Per questo motivo il dsDavide Vagnati starebbe guardando sul mercato per gennaio, e intanto aspetta di vedere le prossime partite.

Angelozzi prosegue: 'L'idea Di Francesco a Frosinone Mai avuto. E vi svelo un mezzo segreto: ... Uno in più della Roma di Mourinho, due in più della Lazio di Sarri e tre in più deldi ...

Plesso di via Torino, dubbi per un investimento su una struttura che ... Ecodellojonio

Juventus-Torino, moviola: Gol dubbi, il rosso mancato e tutti i casi sospetti Virgilio Sport

Francesca Schiavone, ospite al Festival dello Sport, ha parlato anche di Jannik Sinner, non usando mezzi termini sulla possibilità dell'altoatesino di conquistare un titolo del Grande Slam: "È pronto ...Inizia una settimana molto importante in casa Torino, quella che porta alla sfida di campionato contro l’ Inter, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:00. Ivan Juric dovrà lavorare fino a metà se ...