Tonali ha scommesso sul Milan? Scenario e rischi

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non è ancora chiaro un punto, o meglio: il punto. Se Sandrodentro la vicenda scommesse sia bagnato fino al collo o se la ludopatia di cui ha ammesso di soffrire – e che ha deciso di curare affidandosi all’aiuto di un esperto professionista – generi conseguenze leggere, superficiali. Tradotto: se per il filone penale, quello della procura della Repubblica di Torino il caso potrebbe chiudersi solo con un’ammenda, per il filone sportivo, quello della procura Federale gli effetti potrebbero essere decisamente più pesanti. Il codice di giustizia sportiva parla addirittura di cinque anni di squalifica nel caso in cui venga dimostrato che il giocatore sotto inchiesta abbia effettuato anche una sola giocata (una puntata, una scommessa vinta o persa non cambia) sulla squadra per la quale era tesserato ai tempi del fatto.“L’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva – ...