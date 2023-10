Tonali ha deciso di collaborare | i suoi legali hanno contattato Chinè Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 ottobre 2023)scrive che Sandro, oltre ad essersi pentito, è pronto acon la Procura federale. La vicenda scommesse lo ha travolto, lo ha messo di fronte aidemoni. Scrive il quotidiano: “Il muro di omertà inizia a cedere. Due giorni dopo l’onta del sequestro deidevice a Coverciano, Sandroha: si autodenuncerà alla Procura federale, ammetterà delle responsabilità e quindi è probabile che confessi di aver puntato su partite di calcio. È la strada aperta da Nicolò Fagioli, l’uomo da cui tutto è nato con l’inchiesta dei pm di Torino per scommesse sui siti il, diventata in un amen uno tsunami sul calcio italiano.è distrutto: tornare a Newcastle non lo ha alleggerito nemmeno un po’ di ...