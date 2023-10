tk421 | il significato del titolo della canzone di Lenny Kravitz

Leggi su cultweb

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ildeldinuovadi, è piuttosto ambiguo: potrebbe essere un riferimento a uno stormtrooper di Star Wars, a uno stereo citato nel film Boogie Nights o a un “monoculare fallico“. Il testoe il videoclip hot, in cuicanta e balla nudo, non lasciano troppo all’immaginazione: il brano sembra essere una celebrazionesessualità e un invito a rompere i vincolisocietà per abbracciare la libertà e la creatività. Tuttavia, i fan continuano a speculare sul verodeldi questo brano. Conoscendo il personaggio di, in molti ritengono sorprendente che sia un ...