Tito | “Bravi noi a tenere botta Vittoria dedicata a Gennaro”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ai punti abbiamo avuto molte più occasioni. Il mister dice sempre che dobbiamo arrivare sotto porta col sangue agli occhi. Ci siamo scrollati alcuni pesi che ci portavamo dietro. Godiamoci questa serata, dobbiamo solo seguire il mister”. Parla così dopo il successo arrivato contro la Casertana, Fabio. “Sono più contento per Michele perché gli attaccanti vivono per il gol. Se lo meritava. Aspettiamo Patierno per avere tutti al completo poi potremmo toglierci grosse soddisfazioni – afferma – Potevamo averne anche tremila. Purtroppo non l’hanno permesso. Questo fa capire che c’è grande attaccamento. Sta a noi trascinarli e toglierci rosse soddisfazioni”. Il capitano ha una dedica speciale per il successo: “Non dovevo venire in conferenza. Ho chiesto personalmente di esserci – svela – In settimana abbiamo fatto una promessa a ...