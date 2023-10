Il comunicato dinon ha invece dato alcuna indicazione sui termini finanziari della proposta da cui è per ora esclusa Sparkle, oggetto di una nuova offerta non vincolante, con richiesta di ...

Tim scivola in Borsa (-3,5%) dopo l'offerta di Kkr - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Tim scivola in Borsa (-3,5%) dopo l'offerta di Kkr La Prealpina

Piazza Affari reagisce negativamente alla conferma da parte di Tim dell'offerta vincolante di KKR per la rete. La scadenza è fissata per l'8 novembre ma può essere prorogata fino al 20 dicembre. Spark ...Piazza Affari reagisce negativamente alla conferma da parte di Tim dell'offerta vincolante di KKR per la rete. La scadenza dell'offerta è fissata per l'8 novembre, ma può essere prorogata fino al 20 d ...