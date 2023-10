Tifosi in ansia per Osimhen | il trend è tutto un programma

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Idel Napoli sono inper il proprio pupillo,. L’attaccante ha accusato di una lesione al bicipite femorale. Diagnosi che in breve tempo è diventata un. Dopo l’impegno della Nazionale, di scena domani a “Wembley Stadium” contro l’Inghilterra per un vero e proprio test di maturità, sarà tempo di rigettarsi sul campionato. La Serie A ripartirà sabato pomeriggio, con i campioni d’Italia del Napoli che saranno ospiti allo stadio “Marcantonio Bentegodi” contro l’Hellas Verona. Un incontro che Rudi Garcia non si può permettere di sbagliare vista la situazione critica in cui si trova attualmente l’allenatore ex Roma.In molti invocano l’esonero del tecnico, che ora ha poche settimane per riconquistare la fiducia di un popolo sconsolato dopo essere stato abituato ad un grande calcio. A partire dalla ...