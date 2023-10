“Ti sei avvicinata per il televoto?” | Heidi messa alle strette su Varrese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Questa seraBaci è statasu Massimiliano: "L'hai fatto per il?", lei risponde L'articolo proviene da Novella 2000.

... muore un uomo di 66 annie minacciata da due uomini mentre ritira al bancomat: costretta a consegnare 2 mila euroscosse sismiche in due ore nel Piacentino, 3.7 la più forte. Sindaco ...

GF, Signorini smaschera Heidi: «Ti sei avvicinata a Massimiliano ... leggo.it

Papà di Heidi furioso al GF: "Io e mamma devastati e scioccati, ti porto via" Biccy

Quando Heidi Baci è andata in nomination ed ha rischiato di uscire si è avvicinata a Massimiliano Varrese, superata la nomination però le cose sono andate in modo ...Questa sera Heidi Baci è stata messa alle strette su Massimiliano Varrese: "L'hai fatto per il televoto", lei risponde ...