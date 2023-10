The Burial - Il caso O' Keefe | la recensione | su Prime Video un avvincente legal drama

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ladi The- IlO', film dove Jamie Foxx e Tommy Lee Jones interpretano i protagonisti di una vicenda giudiziaria realmente avvenuta negli Stati Uniti a metà degli anni Novanta. Un passato nell'aviazione tanto da essere considerato una sorta di eroe di guerra - anche se per il diretto interessato, nella guerra non vi era niente di eroico - e la forza morale di dire no al Klux Klux Klan durante il periodo nel quale è stato sindaco di una piccola cittadina. Non poteva che essere amore, seppur non a prima vista, tra il qui descritto Jeremiah Joseph O'e l'avvocato Willie E. Gary, afroamericano che lottava per i diritti della sua gente prima di prendersi in carico ilin questione. Due personalità distinte e distanti solo all'apparenza, in …

Jamie Foxx è un avvocato inarrestabile in, legal drama in arrivo su Prime Video il 13 ottobre 2023 e ispirato ad una storia vera. Diretto da Maggie Betts e scritto a più mani insieme a Doug Wright , la trama si basa su un articolo ...

The Burial - Il caso O’Keefe, il film con Jamie Foxx è carino ma poco coraggioso Today.it

The Burial - Il caso O'Keefe, recensione: legal movie a tinte black CiakClub

Three dramas on Prime Video you need to watch in October include a new film starring Jamie Foxx and Tommy Lee Jones and two classics from decades ago.