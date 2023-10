(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "Siamo certi cheaumenti dinon ci potrà essere. Affrontiamo le sfide in atto nella sanità italiana, ma la riduzione dei posti letto ospedalieri,un investimento parallelo sul territorio, crea difficoltà per pazienti edina

Lo ha detto Angelo, presidente, Sindacato nazionale autonomo medici italiani, toccando i punti critici della sanità pubblica e della medicina territoriale nel corso della sua relazione ...

Testa (Snami), 'senza aumento compensi dei medici non c'è futuro' Tiscali Notizie

Testa (Snami), 'necessario e urgente aumentare Fondo nazionale' Adnkronos

In chiusura congresso del sindacato, 'politica e media colpevolizzano medicina territorio senza affrontare cattiva programmazione sistema' ...“Affrontiamo le sfide in atto nella sanità italiana ma la riduzione dei posti letto ospedalieri senza un investimento parallelo sul territorio crea difficoltà per pazienti e medici di medicina general ...