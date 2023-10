Test | Quale stagione ti rappresenta?

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le connessioni che abbiamo con la natura, i cicli delle stagioni, l’avvicendarsi delle condizioni atmosferiche sono più profonde di quanto pensiamo. Toccano quegli aspetti della nostra personalità che affondano le origini proprio nel contatto più ancestrale con l’ambiente, in quel remoto passato in cui seguivamo il ritmo delle stagioni. Un legame antico e contemporaneo Questo collegamento si è andato via via perdendo, ma qualcosa rimane sempre nella parte più recondita della nostra indole. Una prova? Quella gioia interiore che proviamo quando sentiamo nell’aria il dolce profumo della primavera; oppure quando sentiamo un piacevole brivido alla prima carezza sulla pelle del caldo sole estivo. E quando torniamo a indossare la felpa preferita che ci scalda ai primi freddi d’autunno, non proviamo una sensazione di confortevole gratitudine? Poi, quando la temperatura scende e arrivano i ...