Terza giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Lasi è aperta con ben 4 anticipi del sabato. L’ Olimpia Milano è tornata alla vittoria battendo Reggio Emilia per 79-68, la Dinamo Sassari ottiene il primo successo superando Treviso per 80-76, mentre Pesaro ha espugnato Brindisi per 81-86. Infine, Venezia, ha avuto la meglio su Cremona per 78-73. Nei posticipi della domenica, invece, la Virtus Bologna fa tre su tre, vincendo a Trento per 90-75, de raggiunge in vetta alla classifica a punteggio pieno Venezia e Brescia che batte Napoli 80-71. Bene Scafati, che piega Pistoia per 85-77, e Tortona che passa a Varese 80-78.: I RISULTATI OLIMPIA ...