Terrore in Belgio | urla Allah akbar e spara col kalashnikov | due morti

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Spari a Bruxelles, dove un uomo armato diha aperto il fuoco in centro provocando la morte di due persone. Testimoni citati da Le Soir riferiscono di aver visto fuggire in scooter un uomo armato con giubbotto arancione. Avrebbeto nell'atrio di un edificio e poi contro due persone in un taxi. Sui social sono stati diffusi alcuni video dell'attacco. Le Soir afferma che la pista privilegiata è quella del terrorismo. L'uomo, secondo la polizia belga, avrebbe gridato "", I fatti sono avvenuti non lontano da Place Sainctelette, nel centro della città. Lo ha riferito la polizia, confermando le informazioni fornite da diversi media. Secondo le prime ricostruzioni, gli spari sono stati uditi intorno alle 19,15 nei pressi di Place Sainctelette, Boulevard d'Ypres e Boulevard du Ninième de ligne. ...