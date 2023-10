Terremoto oggi ai Campi Flegrei | epicentro | magnitudo ed ultime notizie

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 ottobre 2023), 16 ottobre 2023, alle ore 12.36 si è verificata una scossa di3.6 ai. Una zona che ormai da diversi giorni è in sommovimento, creando qualche ansia tra la popolazione locale. La scossa è stata registrata dall’Ingv. Ilè stato localizzato ad una profondità di 2 km. Un sisma nettamente avvertito dagli abitanti della zona, che hanno commentato poi sui social i momenti di paura vissuti. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Ilè avvenuto trae Pozzuoli, aggiungendo ulteriori preoccupazioni a una zona già colpita da numerose scosse sismiche negli ultimi giorni. Il sisma è stato percepito in tutta l’area ritenuta a rischio nella zona rossa dei...